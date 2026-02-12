La Cittadella…amara in Veneto del Kraken Camaiore battuto 10-2

HOCKEY IN LINE A - Dicono che il 17 porti male. Di sicuro la 17esima giornata dl massimo campionato di hockey in line non è stata foriera di soddisfazioni per il Kraken Camaiore battuto nettamente (10-2) sulla pista del Cittadella Padova. Di Bastianoni e Lilli le reti camaioresi. In classifica la squadra versiliese rimane al quinto posto con 24 punti.

Prossimo impegno sabato (ore 20,30) al PalaCamaiore contro un’altra patavina, il Fox Legnaro terzo in classifica seppur in coabitazione con i Vipers Asiago. Gara almeno sulla carta quasi proibitiva per Stricker & C.