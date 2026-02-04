Lo spettacolo della pallanuoto paralimpica alla piscina Itis

PALLANUOTO - In attesa del girone d'andata del campionato di Serie A Silver della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, in programma ad aprile, si è svolta una partita di preparazione tra A.S.D. Crazy Waves e la squadra della Piscina Comunale - Octopus di Roma.
Evento ospitato dal Circolo Nuoto Lucca presso la piscina Itis, dove, fra l’altro, si allena la compagine toscana. Una mattinata di divertimento e di confronto tecnico con la squadra capitolina ricca di talenti. Prossimi appuntamenti per gli atleti di Crazy Waves, i Campionati regionali toscani di nuoto a cura della federazione paralimpica in programma il 15 febbraio a Poggibonsi ed i Campionati assoluti invernali di nuoto e tappa Para Swimming World Series a Lignano Sabbiadoro a metà marzo.