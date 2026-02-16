“Un anno di attesa per una cataratta”

VERSILIA - L’allarme di Cna Pensionati sulle liste di attesa all’incontro con il Comitato di Partecipazione della Zona della Versilia (Azienda USL Toscana Nord Ovest),

“Dopo la visita mi hanno fissato l’intervento alla cataratta a distanza di un anno”: il racconto del Presidente di Cna Pensionati Agostino Bresciani è solo una delle tante storie raccolte dell’associazione che accendono i riflettori sul tema delle liste d’attesa della sanità pubblica. A fronte del “miglioramento complessivo, dovuto in parte al supporto del privato accreditato” secondo l’associazione c’è “il rischio concreto che si tratti di risultati fragili” perché ci sono “difficoltà strutturali tendono a ripresentarsi ciclicamente se non si interviene sull’organizzazione profonda dei servizi”. Una soluzione potrebbe arrivare dall’apertura delle case della salute. Nel corso di un incontro con il Comitato di Partecipazione della Zona della Versilia (Azienda USL Toscana Nord Ovest), l’associazione ha dato voce alle proprie istanze, a partire dalla richiesta di un “rafforzamento del personale sanitario “