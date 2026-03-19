Crazy Waves Pisa brilla agli Assoluti invernali paralimpici

NUOTO PARALIMPICO - La società Crazy Waves di Pisa, che da anni si allena presso la piscina ITIS Fermi di Lucca in collaborazione con il Circolo Nuoto Lucca, rientra da Lignano Sabbiadoro in Friuli con un carico di emozioni. Ottimo il bilancio finale delle 16 gare disputate con tre ori, un argento e due bronzi che sono valsi l'undecima posizione tra le 57 società italiane presenti, prima fra le toscane.

Chiara Grilli ha demolito il proprio personale sui 100 SL abbassandolo di 5 secondi nella classe più alta (S10) e confermandosi in tutte e quattro le gare disputate nonostante l’emozione e la giovane età. Tripletta d’oro per Valeria Pappalardo, argento nei 100 Rana per Sebastiano Manzi e bronzo nei 100 Rana e 50 Farfalla rispettivamente per Valentina Giuntini e Simone Basti.