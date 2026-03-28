Il promettente Gabriele Santucci (BCLucca) al torneo di Nuoro

BASKET GIOVANILE - Gabriele Santucci (classe 2011) del BCLucca ha superato tutti i passaggi nei vari concentramenti fino a guadagnarsi con merito, la convocazione nella rappresentativa Toscana dei migliori Under 15 per disputare il prestigioso Torneo interregionale NU4 Basket “ Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto “ che si svolgerà a Nuoro dal 3 al 5 aprile.

Un Torneo ad alto livello che vede coinvolte ben otto regioni, Emilia, Veneto, Lombardia, Lazio, Sardegna, Umbria/Marche, Toscana e Campania. La rappresentativa toscana debutterà il 3 Aprile affrontando la Campania.

Per Gabriele è una splendida occasione che premia il suo impegno e la sua determinazione, sarà per lui un momento speciale per accrescere il suo già alto potenziale, confrontandosi con i coetanei provenienti da altre importanti realtà cestistiche italiane.