Lucca, superato il milione di presenze anche nel 2025

LUCCA - Aumento dell’11,6% rispetto al 2024. Per il 2026 prudenza a causa del contesto internazionale

Il turismo a Lucca continua a crescere e lo fa in modo equilibrato e sostenibile. I dati provvisori relativi al 2025 e comprensivi anche delle presenze nelle locazioni turistiche, confermano un risultato importante: 1.145.750 presenze complessive, in aumento dell’11,6% rispetto al 2024 (quando si registrarono 1.026.570 presenze).

A questi numeri, che il Comune commenta con soddisfazione, sottolineando l’importante collaborazione con Lucca Plus per la gestione di tutti i servizi, si aggiunge la valutazione positiva derivante dalla statistica sull’indice di intensità turistica (IT) elaborata dal Centro Studi Turistici di Firenze, ovvero il rapporto tra presenze turistiche e residenti, parametro utile per valutare l’impatto dei flussi sul territorio.

Il dato di Lucca evidenzia un’intensità turistica significativamente più contenuta rispetto alle principali città d’arte toscane, confermando come la crescita del settore non generi fenomeni di overtourism, ma si inserisca in un equilibrio tra attrattività e qualità della vita.

Come riportato infatti dallo studio “Lucca risulta la città meno sotto pressione del gruppo, con un indice di 12,87. Ha una popolazione residente quasi identica a quella di Pisa (circa 89.000 persone). Tuttavia, registra circa la metà delle presenze turistiche di Pisa. Questo suggerisce un modello di turismo più sostenibile o una capacità di accoglienza che non ha ancora saturato il tessuto urbano come nelle altre tre sorelle toscane”.

Ecco i dati delle principali città d’arte toscane nel 2025:

Lucca: 1.145.750 presenze – 89.002 residenti – Intensità Turistica (IT) 12,87

Pisa: 2.248.117 presenze – 89.422 residenti – IT 25,14

Siena: 1.325.052 presenze – 52.990 residenti – IT 25,01

Firenze: 11.515.714 presenze – 361.705 residenti – IT 31,84

Il centro storico non si sta spopolando

I numeri smentiscono anche la narrazione diffusa, ma non supportata dai dati, secondo cui il centro storico di Lucca si starebbe spopolando. Secondo il report fornito dall’anagrafe del Comune di Lucca, infatti, i residenti erano 89.012 al 31 dicembre 2022 e risultano 89.010 al 15 febbraio 2026, a conferma di una sostanziale stabilità demografica.

Un dato che può certamente indicare una trasformazione nella composizione della popolazione, ma non una diminuzione numerica. E comunque, l’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti del centro storico è del 16%, ovvero circa 1 su 6.

Eventi e programmazione: archiviata la bassa stagione, al via il nuovo ciclo turistico

La città esce da una bassa stagione caratterizzata da un calendario ricco di eventi – dalle iniziative di “Lucca Magico Natale”, passando per “Lucca in Maschera” e gli appuntamenti enogastronomici di “Lucca Gustosa” – capaci di attrarre visitatori soprattutto italiani anche nei mesi tradizionalmente meno turistici.

Si apre ora la nuova stagione, in un contesto internazionale incerto e complesso, che potrà avere ripercussioni sui numeri e certamente rende difficili previsioni per i prossimi mesi. Resta però solida e strutturata la strategia di promozione, che passa attraverso campagne mirate, partecipazione a fiere, valorizzazione del territorio e produzioni audiovisive.

Lucca Visit Card: successo e permanenza media in crescita

Segnali molto positivi arrivano anche dalla Lucca Visit Card, lo strumento pensato per incentivare la permanenza dei turisti e valorizzare l’offerta culturale cittadina.

In meno di tre mesi sono state infatti vendute circa 500 card, con una netta prevalenza dell’opzione da 3 giorni, dato che conferma la bontà dell’iniziativa e la crescente tendenza dei visitatori a fermarsi più a lungo in città.

Proprio dalle prossime settimane partirà la prima campagna promozionale dell’iniziativa, attraverso l’acquisto di spazi dedicati alla comunicazione verso i turisti, con video in rotazione negli aeroporti di Pisa e Firenze e una campagna attiva sui bus regionali.

Fiction e nuovi media: Lucca sempre più protagonista

La promozione del territorio, secondo la strategia messa in campo dall’amministrazione, passa anche dalla collaborazione sempre più stretta con produzioni nazionali e internazionali, che sempre più spesso selezionano Lucca come location ideale per i propri set. Ne sono un esempio le due fiction Rai recentemente andate in onda sul principale canale televisivo italiano, “L’altro Ispettore” e “Le libere donne”, entrambe di grande successo e leader di ascolti nelle proprie serate.

Così come lo spot ufficiale del Festival di Sanremo, girato in piazza San Michele e trasmesso sui principali canali e piattaforme a livello nazionale.

Prosegue quindi con decisione e ambizione il lavoro dell’ufficio turismo e sportello cinema per avvicinare altre importanti produzioni.

Lucca sempre più al centro dei collegamenti turistici: arriva Tootbus

A rafforzare il ruolo di Lucca come destinazione strategica a livello regionale e nazionale arriva anche il nuovo servizio Tootbus, attivato da Autolinee Toscana, che offre pass flessibili da 2, 3 o 5 giorni per esplorare la Toscana

Il servizio, attivo da oggi, collega alcune delle principali città d’arte della regione – Lucca, Pisa, Firenze, Siena e San Gimignano – offrendo un collegamento diretto e integrato pensato per i flussi turistici. La linea “Green Route” collega infatti queste città, ritenute riferimenti a livello turistico regionale, con orari pomeridiani operativi dal 18 marzo al 31 ottobre Un’ulteriore opportunità per intercettare visitatori e inserire Lucca in circuiti sempre più ampi e strutturati.

Nuovi servizi per i visitatori

A partire da giovedì 2 aprile sarà nuovamente aperto l’info point di Porta Elisa, fino al termine di Lucca Comics & Games. Il centro di accoglienza sarà aperto ogni settimana dal giovedì fino alla domenica compresi.

In attesa che si concretizzino progetti più strutturali, il Comune inoltre, grazie alla sinergia con Lucca Plus, ha aumentato il numero dei bagni pubblici gratuiti all’interno del centro storico. Sono infatti utilizzabili da cittadini e visitatori le toilettes situate al piano terra di Palazzo Guinigi e all’Orto Botanico, anche da parte di chi non ha il biglietto di accesso per visitare i due siti di interesse culturale.

Bagni che vanno così ad aggiungersi a quelli già disponibili presso: info point Mura di Lucca al Castello di Porta San Donato, info point Porta Elisa, Centro di Accoglienza Turistica di Piazzale Verdi, parcheggio Palatucci e parcheggio sotterraneo dell’ex Caserma Mazzini, oltre ovviamente ai servizi pubblici di via Pescheria.

“Questi dati – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – ci consegnano una fotografia molto chiara: Lucca cresce, supera ancora il milione di presenze e lo fa in modo sano. L’indice di intensità turistica, nettamente inferiore rispetto a città come Firenze, Pisa e Siena, dimostra che siamo lontani da dinamiche di overtourism e che il nostro modello è sostenibile. Ho sempre infatti affermato che si deve ragionare sui numeri e non sulle sensazioni, come spesso invece noto si sta facendo, senza obiettività. Certo, si può e si deve fare sempre meglio, ma la strada intrapresa ci sembra quella giusta, considerando che il turismo anche a Lucca è diventato una voce fondamentale e irrinunciabile per l’economia cittadina. Allo stesso tempo, sfatiamo un altro luogo comune: Lucca non si sta spopolando. I numeri sono stabili e questo significa che turismo e qualità della vita possono convivere. Continueremo a lavorare su una promozione attenta e su strumenti come la Lucca Visit Card, che stanno dando risultati concreti, con l’obiettivo di aumentare la permanenza media (che già ha raggiunto un livello soddisfacente) e cercando ancora di distribuire meglio i flussi durante tutto l’anno. In un contesto internazionale complesso, la programmazione e la visione restano le nostre priorità.”