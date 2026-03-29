Perugia ha più voglia e nel finale sbanca (62-75) il Palatagliate

BASKET B DONNE - Perugia ha più fame e nel finale fa suo il confronto diretto di alta classifica (seconda contro terza) del Palatagliate, piazzando un break da 14-2 negli ultimi 3'. Gara dove tecnica e schemi hanno lasciato spesso il posto alla fisicità, spezzettata da 45 falli complessivi, che ha vissuto di fiammate a fasi alterne da parte delle due squadre.

E se quello contro le umbre doveva essere una sorta di ghiotto antipasto di una possibile semifinale playoff, che poi sappiamo varrà come una finale, allora c’è davvero poco da stare allegri. Pistolesi deve ancora una volta fare a meno sia di Bona che della lunghissima lungodegente Evangelista, ferma da parecchi mesi, che significa avere le polveri assai bagnate nel reparto delle lunghe e sotto i tabelloni, Tutto ciò costringe Lucca a giocare in modo asfissiante e possibilmente in velocità ma contro una squadra fisica come quella perugina il rischio è di pagare dazio. La partita è sostanzialmente equilibrata giocata punto a punto senza che nessuna delle due squadre riesca a scappar via. 17 a17 alla fine del primo/quarto e 30-33 all’intervallo lungo dimostrano come la partita sia sempre apertissima, tutta da giocare. Secondo la ben nota legge di Murphy…succede che nel terzo parziale si fa male la Capodagli e la sua uscita si fa sentire (eccome) nell’economia del match. Nel finale le Spring pagano dazio alle poche rotazioni disponibili e Perugia con un clamoroso parziale riesce ad allungare e a violare il Palatagliate come finora aveva saputo fare solo alla prima giornata alla capolista Academy Firenze. 62 a 75 il punteggio finale che punisce oltre ogni demerito la squadra lucchese. A livello individuale una nota di merito per la solita Ceccarini e Capodagli finchè non è uscita mentre tra le ospiti spicca la prova davvero eccellente di Scarpato, mvp di serata con i suoi 17 punti. Una sconfitta indolore perchè il secondo posto è al sicuro, ma non troppo poichè la coperta pare corta e le avversarie da affrontare nei playoff saranno tutte molto agguerrite. Urge recuperare pezzi e tanta voglia di imporsi che un pò è mancata nella serata del Palatagliate.