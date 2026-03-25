Forte scossa di terremoto di 4,1 con epicentro tra Lunigiana e Liguria

MASSA CARRARA - Alle 8,13 e 43" di questa mattina una forte scossa di terremoto ha colpito la zona dell'Alta Toscana e la confinante Liguria. La magnitudo è stata di 4.1 della Scala Richter e il movimento tellurico è stato distintamente avvertito anche dalla popolazione. Dalle prime notizie diffuse da INGV l'epicentro sarebbe posizionato a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara. Non si segnalano al momento danni a cose o a persone ma solo tanta paura.

Il terremoto è avvenuto ad una profondità 10,9 km ed è stato percepito anche a La Spezia, Genova, Lucca, Versilia e in Garfagnana. Il sistema di protezione civile è al lavoro per verificare eventuali danni alle strutture.

I comuni di Carrara e Pietrasanta hanno emesso un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici e sono in corso le verifiche con gli uffici tecnici. Verifiche in corso anche a Forte dei Marmi e Massa dove però i plessi sono aperti. A Viareggio verranno effettuati sopralluoghi domattina prima dell’inizio delle lezioni, nel caso venissero riscontrate lesioni i ragazzi non saranno fatti entrare.

Da altre informazioni raccolte in questo frangente il terremoto si è verificato nella faglia apuana, la stessa dove il 21 giugno 2013 si verificò una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter, che sconvolse per qualche giorno la vita della gente dell’Alta Garfagnana. Decine furono gli edifici danneggiati anche se non vi furono né feriti, né morti. L’epicentro allora fu registrato a Minucciano e a Casola in Lunigiana.