Tanti podi e medaglie al PalaCarlesi di Pisa per la Ritmica Girasole

GINNASTICA RITMICA - La seconda gara del Campionato Regionale UISP “le ginnastiche” si è svolta nello scorso fine-settimana al PalaCarlesi di Pisa , ormai casa della Ritmica Toscana Uisp. Sono di scena la terza, quarta e quinta categoria Uisp con le migliori ginnaste toscane. La Ritmica Girasole ha selezionato 11 ginnaste ben preparate dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti ed il bottino è importante : 18 podi gara e 15 podi regionali.

Tra le Allieve 2015, podio alla fune interamente targato girasole con Mya Castiglione, Margherita De Iturbe ed Anna Puccinelli. Buoni risultati anche al cerchio dove Margherita De Iturbe è seconda ,Mya Castiglione terza e quinta Anna Puccinelli. Cecilia Porcella è seconda alla palla e terza alle clavette nelle Allieve 2014. Nella categoria Elite Esordienti conferma per Giulia Rossi seconda in tutte le specialità: fune, corpo libero e generale. Spettacolo anche tra le Allieve 2013, con Ylenia Caretti in pedana con tre esercizi che le valgono il secondo posto alla palla e alle clavette, oltre al terzo posto al cerchio e nella classifica generale.

Nella categoria Senior 2010 , Sofia Braconi è seconda alla fune e terza alle clavette, Elisa Tucci è quinta alla palla ed Angelica Albano sesta al cerchio, mentre nelle Junior 2011, Matilde Fenili è sesta al cerchio. Nella classifica regionale, miglior punteggio nelle due gare, Valeria Pacini diventa campionessa regionale al Cerchio: mentre sono vice-Campionesse: Sofia Braconi, Giulia Rossi , Margherita De Iturbe, Mya Castiglione, Cecilia Porcella e Ylenia Caretti. Il prossimo appuntamento coi Campionati Nazionali UISP è fissato a fine maggio, ancora una volta a Pisa.