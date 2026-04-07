Inter Women vince il Memorial Gianneschi” a Capezzano

CALCIO GIOVANILE - Le giovani neroazzurre si sono aggiudicate il prestigioso torneo versiliese "Memorial Luigi Gianneschi" under 15 battendo nettamente in finale (6-1) il Como. Manifestazione di ottimo livello tecnico con la presenza di altre compagini di spicco quali Lazio e Bologna. Tra le formazioni toscane hanno partecipato Spezia e Livorno.

Nella finale per il terzo posto la Lazio ha avuto la meglio sul Bologna. Si è svolto anche il torneo Esordienti Misti.