Jasmine Paolini eliminata al torneo WTA 1000 di Madrid

TENNIS - La tennista di Bagni di Lucca ancora nel tunnel della crisi. La trentenne è stata eliminata nei 16esimi di finale dall'americana Halley Baptiste che si è imposta in due set: 7-5; 6-3

Ancora una battuta d’arresto per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid. La tennista di Bagni di Lucca è stata eliminata al terzo turno dalla statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del ranking Wta, che si è imposta in due set con il punteggio di 7-5 6-3.

Paolini, numero 9 del mondo e testa di serie numero 8 del torneo, aveva superato all’esordio la tedesca Laura Siegemund in rimonta, ma non è riuscita a confermarsi contro l’americana, più solida nei momenti decisivi del match.

Per la tennista toscana si tratta di un nuovo stop in un periodo non semplice della stagione.