“La politica viareggina è fatta solo di interessi. Priorità a sicurezza, manutenzione e decoro”

VIAREGGIO - A parlare è il candidato sindaco della lista civica Viareggio Torre del Lago "La Rinascita" Christian Marcucci, che non nasconde il disappunto per le ultime pieghe prese da vari soggetti politici di Viareggio. Nel suo programma manutenzione degli spazi cittadini, decoro e, soprattutto, sicurezza, da implementare con un potenziamento della Polizia Locale, presidi fissi delle forze dell'ordine e telecamere nelle "zone calde".

Gli elettori viareggini di destra hanno un altro candidato di riferimento. Si tratta di Christian Marcucci, candidato della lista civica Viareggio Torre del Lago “La Rinascita”. Un passato nell’organizzazione provinciale di Fratelli d’Italia, con un ruolo nel settore dei trasporti, prima del suo passaggio, a causa di alcuni disaccordi con il partito, a Democrazia Sovrana e Popolare. Ma per le amministrative di Viareggio, anche Christian Marcucci ha scelto di non presentarsi con i simboli di partito. Già chiare le priorità per la città del candidato civico, che rivendica la propria coerenza rispetto ad un panorama politico cittadino che definisce “fatto solo di interessi”.

E in particolare sulla sicurezza, primo punto del suo programma, Christian Marcucci ha già chiare alcune proposte.