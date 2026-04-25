Via Veneto, scatta il divieto di sosta con rimozione coatta

LUCCA - A partire da lunedì 27 aprile in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra piazza San Michele e via Vittorio Emanuele, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24 su entrambi i lati della strada. Lo ha annunciato il Comune di Lucca.
Il provvedimento si inserisce nel percorso di uniformazione delle regole di sosta nell’area, allineandole a quelle già in vigore in piazza San Michele. Contestualmente, viene revocata l’area di carico e scarico merci numero 3 situata in via Vittorio Veneto, adiacente al Loggiato Pretorio.
La riorganizzazione, si legge in un comunicato di palazzo Orsetti tiene conto della presenza di altre aree dedicate al carico e scarico nelle immediate vicinanze, già potenziate negli anni recenti, e della necessità di razionalizzare gli spazi in una zona particolarmente sensibile del centro storico.