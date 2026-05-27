Bassano alla finale-scudetto 17 anni dopo: battuto il Lodi 3-2

HOCKEY A1 - La squadra del viareggino Alessandro Bertolucci capitalizza le occasioni a cavallo dei due tempi e riesce a contenere il ritorno del Lodi che nel finale sfiora il pari con una clamorosa traversa colpita da Antonioni negli ultimi secondi. Di Pozzato, Giuliani e Riba le reti decisive per il ritorno in finale dopo l'ultimo Scudetto conquistato nel 2009. la serie per il titolo tricolore inizierà con gara-1 domenica (ore 18) al PalaDante di Trissino.
Una gara intensa che nella fase conclusiva diventa pirotecnica dalle emozioni che regala al pubblico presente sulle tribune del palazzetto veneto: Lodi, in superiorità numerica senza il portiere Barozzi ancora una volta tra i migliori dei suoi, colpisce i guantoni di Grimalt, ma soprattutto una clamorosa traversa a pochissimi secondi dalla fine, sfiorando il pari. Come dicevamo gara-1 per il titolo tricolore domenica 31 maggio (ore 18) al PalaDante di Trissino mentre Gara-2 si giocherà mercoledì 3 giugno (ore 20,45) al PalaBassano di Via Cà Dolfin.