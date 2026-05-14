Christopher Lucchesi è pronto alla sfida della mitica Targa Florio

MOTORI - Archiviato il debutto stagionale al Rally Il Ciocco di fine marzo, Christopher Lucchesi è pronto a tornare in gara nel fine settimana che sta arrivando alla Targa Florio, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco riservato alle due ruote motrici.

Il pilota portacolori di FC Competition, affiancato ancora da Enrico Bracchi, si presenterà al via della storica gara siciliana al volante della Lancia Ypsilon Rally4 curata da GF Racing, forte delle indicazioni positive emerse nella seconda parte del Rally Il Ciocco, gara che ha segnato l’esordio stagionale del driver di Bagni di Lucca.

Il sesto posto nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco Due Ruote Motrici e la quarta posizione nel Trofeo Lancia (assente in Sicilia) hanno comunque permesso a Lucchesi di iniziare la stagione con indicazioni incoraggianti, andando ad affrontare con serenità questo secondo round, certamente ostico sia come percorso che come avversari.

Christopher Lucchesi continua anche nel 2026 a ricoprire il ruolo di “ambasciatore” del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca, incarico che l’Amministrazione Comunale gli ha affidato già da tempo. Un impegno significativo e di grande responsabilità che il pilota accoglie con orgoglio e senso di appartenenza: onorato per il rinnovo del patrocinio, nel corso dell’intera stagione sportiva proseguirà con determinazione nel promuovere e valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.