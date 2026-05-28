Folla a San Romano per Faggin: il padre del microprocessore accende Lucca tra scienza e mistero

LUCCA - Auditorium gremito per il grande scienziato e inventore italiano, protagonista dell’appuntamento di apertura di “Lucca viaggio nella conoscenza”, tra riflessioni su coscienza e tecnologia, ila presentazione del libro “Indizi dell’Oltre” e il premio a Bruno Neri

Pubblico delle grandi occasioni all’auditorium di San Romano per un evento di alto profilo culturale e scientifico. Ospite d’eccezione Federico Faggin, fisico e inventore italiano, noto a livello mondiale per aver realizzato il primo microprocessore e per i suoi contributi allo sviluppo del touch screen. Di lui Bill Gates ha detto «senza di lui la Silicon Valley sarebbe solo la Valley».

L’incontro ha inaugurato la rassegna “Lucca viaggio nella conoscenza” e ha proposto una riflessione sul tema “Il limite e l’oltre. Scienza e spiritualità sulla soglia del mistero”. Un dialogo tra sapere scientifico ed esperienza umana che Faggin porta avanti da anni, indagando il ruolo della coscienza nella comprensione della realtà e ha tenuto una Conferenza dedicata al tema “Scienza e Spiritualità”.

Nel corso dell’appuntamento è stato presentato anche il volume “Indizi dell’Oltre”, con la partecipazione degli autori Bruno Neri, Enrico Facco e Tania Re. A Bruno Neri è stato inoltre conferito il premio “Montale Fuori di Casa – Sezione In Limine”.

L’iniziativa, sostenuta da istituzioni locali. Università di Pisa e Scuola IMT, conferma Lucca come punto di riferimento per il dialogo tra discipline e visioni del sapere.