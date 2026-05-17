Idea Pieroni si migliora e sale ad 1,88 nel CDS regionale

ATLETICA - Bella prestazione di Idea Pieroni nella prova regionale dei CDS. La 24enne atleta barghigiana della Virtus Lucca (nella foto) ha infatti vinto la gara dell'alto femminile con 1,88 stabilendo così anche il suo nuovo primato stagionale., Idea ha poi tentato il metro e 90 dando l'impressione di avere la misura nelle corde.

Oltre al successo di Idea Pieroni da segnalare in campo maschile le affermazioni di: Dario Fazzi sui 400;, Boniface Fundi sui 1500; Matteo Oliveri nell’asta e Roberto Orlando nel giavellotto. Argento per Andreas Ghilarducci sui 3000 siepi e Valerio De Angelis nel triplo e il bronzo della staffetta 4×100. Alla fine della prima giornata la squadra virtussina è prima in Toscana e con buone possibilità di accedere alla finale Oro. Più incerto il destino della squadra femminile che punta alla finale A Bronzo.