Le Mura Spring si gioca il Friuli contro il temibile Perugia

BASKET B DONNE - La sfida delle sfide, ovvero gara-tre della finale playoff della B Femminile tra Le Mura Spring e Perugia. La "bella" si gioca martedì 2 giugno (ore 18) al Palatagliate e chi vince avrà accesso alle finali nazionali di Codroipo e Latisana in Friuli. Il coach Marco Pistolesi ha problemi per le condizioni fisiche non ottimali di Serena Bona ma avrà Sofia Dianda di rientro dalla Nazionale under 19.

Una partita che vale la stagione. Martedì 2 giugno (ore 18) torna al Palatagliate la serie della finale playoff contro Perugia in una sfida senza appello. Si va ad Udine o si sciolgono le righe. E forse per questo si è trattato finora di una serie sempre molto intensa dal punto di vista agonistico. È la bellezza del basket, fatto anche di tattica e un pizzico di improvvisazione. Ma il resto è fatica, fisica e mentale. È difesa e poi attacco, lungo corridoi invisibili, pazienza e dissimulazione. È non perdere la testa quando ogni cosa non sembra andare al suo posto. E Lucca l’ha ricucita così, portandosi a casa la sfida del PalaPellini e riprendendosi il vantaggio del fattore-campo. Quello del Palatagliate sarà l’ultimo dei verdetti per conoscere le pretendenti alle tre promozioni in A2. Nel gruppo B delle finali nazionali di Udine, insieme a quella che sarà la rappresentante toscana (TOS2) troveranno posto la prima classificata del girone triveneto (TRV1), già individuata in Giants Marghera (VE), la prima classificata del girone laziale (LAZ1), Frascati (RM) o San Raffaele (RM) e la seconda classificata del girone emiliano (EMR2), la matricola terribile Capra Team (RA). Purtroppo infermeria Spring sempre affollata, si è aggiunto il problema alla caviglia per Serena Bona occorso alla fine del terzo/quarto a Perugia e abilmente tamponato dal massaggiatore Paolo Michelotti, ma che ha poi dato luogo ad un versamento. Assente agli allenamenti del fine settimana anche Sofia Dianda, impegnata a Trieste per la convocazione con la nazionale under 19/NextGen, ma che sarà regolarmente a disposizione di coach Pistolesi per gara-3. Infine l’auspicio è quello di vedere un palazzetto gremito in grado di sostenere le biancorosse in questa delicatissima sfida.