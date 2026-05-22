Santa Maria a Colle avrà “via Monsignor Mansueto Bianchi”

LUCCA - Nato a Lucca il 4 novembre 1949, dopo gli studi al seminario diocesano di Lucca venne ordinato sacerdote nel 1974. Fu vescovo prima di Volterra e poi di Pistoia e assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana fino al 2016, anno della sua morte. La via scelta è quella che ora si chiama via Panchina, lungo il torrente Contesora, da via vecchia della Chiesa - all'altezza del ristorante Lombardo - a via dei Bollori /via di Poggio II

Sarà intitolata al Vescovo Mansueto Bianchi la strada di Santa Maria a Colle che attualmente si chiama via della Panchina. Lo ha stabilito la giunta, su input della commissione toponomastica.

“Con questa intitolazione – dichiara l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni – rispondiamo positivamente a una richiesta che ci è venuta proprio dalla parrocchia di Santa Maria a Colle, dove Mansueto Bianchi è nato. Uomo che univa una grande preparazione dottrinale a grandi doti di umanità, è sempre rimasto nel cuore di tutti gli abitanti della frazione lucchese e di tutta la città, anche dopo che Mansueto, divenuto vescovo, aveva lasciato la sua Lucca, prima per Volterra e poi per Pistoia. La stessa commissione toponomastica, volendo riconoscere la carica umana e spirituale che don Mansueto Bianchi ha profuso nella sua vita pastorale, ha inteso sostenere questa istanza della parrocchia”.

Mansueto Bianchi, nato a Lucca il 4 novembre 1949, dopo gli studi al seminario diocesano di Lucca è ordinato sacerdote nel 1974. Nominato vicedirettore del seminario diocesano, è stato docente di sacra scrittura dal 1977 al 1988, poi parroco di Arliano fino al 1998. Nominato Vescovo di Volterra nel 2000, nel 2006 è stato eletto membro della Conferenza Episcopale toscana e il 4 novembre dello stesso anno designato Vescovo di Pistoia. Nel 2014 è stato scelto da Papa Francesco come assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, carica mantenuta fino al 2016, anno della sua morte.

Adesso, dopo il necessario provvedimento della Prefettura, il nome di via della Panchina di Santa Maria a Colle sarà cambiato in via Monsignor Mansueto Bianchi.