Toscana, ecco il secondo Forum dei Giovani: presenti 120 giovani amministratori

FIRENZE - Coinvolti gli amministratori under 35 dei comuni toscani. Evento organizzato da Regione Toscana e Giovanisì, in collaborazione con Anci Toscana

Sono stati 120 i giovani presenti alla seconda edizione del Forum dei Giovani amministratori della Toscana, organizzato a Palazzo Strozzi Sacrati dalla Regione Toscana e Giovanisì, in collaborazione con Anci Toscana. Nello specifico si è trattato di amministratori under 35, coinvolti con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze in tema di politiche giovanili, promuovendo anche le opportunità del progetto Giovanisì. “I giovani amministratori che hanno deciso di impegnarsi per la comunità – ha dichiarato il presidente Toscana Eugenio Giani – devono diventare sempre più protagonisti a tutti i livelli di governo”.

Secondo il sottosegretario alla Presidenza della Regione e coordinatore di Giovanisì Bernard Dika “I giovani amministratori non sono il futuro: sono una parte fondamentale del presente della Toscana. Con il Forum vogliamo dare loro strumenti concreti per contare di più nei processi decisionali, fare rete tra territori ed esperienze diverse e portare con più forza la voce delle nuove generazioni dentro le istituzioni. Grazie al loro impegno, Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, può raggiungere ogni territorio della nostra regione, anche i piccoli comuni, facendo arrivare opportunità concrete di studio, formazione e lavoro a migliaia di ragazze e ragazzi toscani”.

“Nel giorno della Festa dell’Europa – ha aggiunto Dika – ricordiamo anche Aldo Moro e Peppino Impastato, due figure diverse ma unite dalla forza delle idee e dal coraggio dell’impegno civile. Moro rappresentava il dialogo e la forza della democrazia anche nei momenti più difficili. Impastato ci ha insegnato a non abituarci mai al silenzio, all’illegalità e all’indifferenza. Ricordarli oggi, insieme a tanti giovani amministratori, significa ribadire che la democrazia vive soltanto se ci sono persone che scelgono di partecipare, di esporsi e di non voltarsi dall’altra parte”.

Secondo Matteo Francesconi, coordinatore di Anci Giovani Toscana, “Anci Giovani Toscana sta svolgendo un ruolo centrale sia sulla formazione dei giovani amministratori sia sulla rete, per svolgere il servizio su cui ci è stata data fiducia con serietà e con le migliori competenze possibili. Il lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Regione Toscana e al progetto Giovanisì dimostra quanto sia importante investire sulle giovani generazioni che rappresentano una leva fondamentale per innovare le politiche pubbliche e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Il Forum è uno spazio concreto in cui questo investimento prende forma: un luogo di confronto, di crescita e di costruzione condivisa di politiche più efficaci e inclusive”.

Per Anci è intervenuto anche il direttore Simone Gheri. Sempre durante la mattinata si è tenuto un seminario sulla comunicazione efficace tenuto da Alberto Castelvecchi, linguista, filologo e docente di Comunicazione efficace e Public Speaking presso l’Università Luiss Guido Carli. Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con un talk di confronto con i giovani amministratori.