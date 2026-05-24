Viareggio impatta (1-1) con l’IlvaMaddalena al Pini

CALCIO ECCELLENZA - Semifinale di andata tra i bianconeri e la squadra sarda allenata da Giancarlo Favarin. Era solo il primo atto col match di ritorno previsto fra una settimana in Sardegna. Gara tattica con le due contendenti che hanno cercato di non compromettere la qualificazione. Zebre in vantaggio nel primo tempo ma raggiunte nella ripresa su calcio di rigore.
La partita si sblocca al 10′ su sfortunata autorete dei sardi su conclusione di Kthella. Ma nella ripresa l’IlvaMaddalema perviene al pareggio su calcio di rigore trasformato dal 33enne centrocampista croato Mario Vrdoljak al 12esimo. Nonostante il forcing finale il risultato non cambia.
Domenica prossima il match di ritorno in casa dei sardi. La squadra che la spunterà nel doppio confronto se la vedrà nella finale per accedere alla serie D contro la vincente di Pietralunghese-Fermana. Nella gara di andata gli umbri si sono imposti 2 a 0 sui marchigiani ponendo così una bella ipoteca sul passaggio del turno.