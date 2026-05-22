Villa Bertelli presenta un programma estivo ricchissimo

FORTE DEI MARMI - Dall'arte alla musica, dall'attualità alla politica, dal cinema alla religione, il programma estivo della Fondazione Villa Bertelli, presentato venerdì 22 maggio, propone appuntamenti per tutti i gusti. Al suo interno incontri con personaggi di spicco, concerti, proiezioni e mostre che proseguiranno fino alla fine dell'estate.

Sarà ricca di appuntamenti l’estate della Fondazione Villa Bertelli, che nella mattinata di venerdì 22 maggio ha presentato il programma degli eventi del 2026, che prevede proposte per tutti i gusti.

Torna invece per il secondo anno “Estate tra le pagine”, la rassegna letteraria realizzata con Feltrinelli, che dal 16 al 22 luglio porterà nel giardino dei lecci 7 grandi nomi della narrativa italiana al femminile. Ad aprire gli appuntamenti estivi sarà invece la rassegna “Parliamone in Villa”, con gli incontri con personaggi della politica, della cultura e del giornalismo, a partire venerdì 29 maggio da Marco Rizzo. Più improntata alla cultura “L’altra Villa”, che prenderà il via il 4 giugno con Ruggero Guidi, e che oltre agli incontri con vari altri protagonisti del panorama culturale, prevede anche un festival jazz e uno di musica classica. Spazio anche alla religione con la rassegna dedicata a San Francesco per gli 800 anni dalla sua morte, e al “Cinema in Villa”, che ogni venerdì a partire dal 19 giugno proporrà una proiezione a Villa Bertelli. Non potevano mancare nemmeno i concerti di “Villa Bertelli Live”, che partiranno il 9 giugno con gli Europe, e che proporranno altri 10 concerti con grandissimi protagonisti della musica, tra cui Claudio Baglioni, Madame e Sal Da Vinci.

Dal 6 giugno al 27 settembre la Villa ospiterà infatti la mostra “Migneco. Realtà e visione”, a cui si aggiungerà a settembre un’esposizione dedicata all’ironia a cavallo tra 800 e 900, mentre ad ottobre arriverà una mostra dedicata a San Francesco.