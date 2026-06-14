La Juniores della Lucchese è in finale di Coppa Toscana

CALCIO GIOVANILE - La Lucchese Juniores di mister Tempesti accede alla finale di Coppa Toscana under 19 battendo (3-0) al Porta Elisa in semifinale i pari età dell'Atletico Levane Leona. Gara decisa dalle reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e di Piroli al 92° in pieno recupero. Giovedì al Due Strade "Gino Bozzi" la finalissima contro il Signa che ha battuto 1-0 i grossetani dell'Invictasauro.

Passano soli 10′ Martino Ragghianti, uno dei più abituati a giocare in questo stadio, in area di rigore trafigge il portiere ospite Bardelli in girata con il destro, portando avanti la Lucchese. Ma gli ospiti della provincia di Arezzo incassano bene il colpo e al 22’ si rendono già pericolosi: Travaglini esplode un destro dalla distanza che si stampa sulla traversa, Focardi ribadisce in rete a porta vuota ma per l’arbitro il numero 9 parte da posizione irregolare. Passata la paura, al 31’ la Lucchese raddoppia con un bel colpo al volo da dentro l’area di Maikol Xeka. Si va così al riposo sul 2-0 per i rossoneri. Nel secondo tempo, molto equilibrato e combattuto, i ragazzi dell’Atletico Levane Leona vanno vicini più di una volta al gol del 2-1 con Travaglini e Messina, mentre Ragghianti ha la palla del 3-0, lanciato a rete a tu per tu con il portiere ospite Bardelli che però riesce a respingere. Nel finale il portiere di casa Salah Ennached esce malconcio per uno scontro di gioco: al suo posto Filippo De Notter. La ciliegina sulla torta la mette Piroli, al 92’ in contropiede. La Lucchese è quindi all’ultimo atto di questa competizione regionale: giovedì 18 giugno allo stadio Due Strade di Firenze i giovani rossoneri se la vedranno con il Signa che ha superato 1-0 i grossetani dell’Invictasauro.