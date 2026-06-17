Matteo Mutti (Apuania Carrara) ai Giochi del Mediterraneo in Puglia

TENNIS TAVOLO - Matteo Mutti, campione italiano assoluto, è stato convocato per i 20mi Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre con oltre 4.000 atleti provenienti da 26 Paesi. La manifestazione, giunta alla 20esima edizione, riunisce Europa, Africa e Asia in un grande evento sportivo che celebra dialogo e cooperazione nel bacino mediterraneo. La Puglia ospiterà competizioni in 30 discipline diverse.
Mutti, atleta dell’Apuania Carrara, ha conquistato a Terni il suo primo titolo italiano assoluto nel singolare maschile, superando in finale John Oyebode con un netto 4-1. Una vittoria costruita con lucidità, ritmo e una crescita tecnica evidente, confermata anche dal percorso impeccabile nei turni precedenti.