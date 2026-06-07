Tutta la bellezza dell’atletica al 5° Meeting ” Città di Lucca “

ATLETICA - Lucca torna nuovamente capitale per un giorno della grande atletica leggera con la quinta edizione del Meeting internazionale Città di Lucca che va in scena oggi (ore 17) al Campo Scuola Moreno Martini. In lizza atleti di spessore internazionale che si confronteranno su: 100-400-3000 siepi, peso al maschile; alto e triplo al femminile (nella foto Thea Lafond). Diverse le gare del Toscana Meeting Tour e due le prove (200 e peso) della Fispes.

Dopo le prime quattro brillanti edizioni in cui non sono mancate emozioni forti e risultati di grande valore tecnico, l’Atletica Virtus Lucca, realtà che si conferma ai vertici del movimento nazionale, sarà ancora impegnata, così come dal 2022 a questa parte, nella capillare organizzazione dell’evento realizzato con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Coni e con la collaborazione della Fidal. Stelle dell’atletica a livello nazionale e internazionale daranno vita ad una competizione dal valore assoluto. Per il terzo anno consecutivo il title sponsor è ancora Italiana Assicurazioni che ha confermato il proprio ruolo sia per il Meeting Internazionale Città di Lucca, sia per la 16esima edizione del Gran Galà Esordienti, evento dedicato ai più giovani anticipato alla giornata di sabato.