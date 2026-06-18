Una bella maglia tricolore per il 55esimo Trofeo Città di Lucca

CICLISMO - E' stata presentata ufficialmente nel complesso di San Micheletto la 55esima edizione del Trofeo Città di Lucca che il prossimo 28 giugno assegnerà la maglia di campione italiano under 23. La corsa rilanciata nel 2022 dall'UC Lucchese del presidente Angelo Battaglia, si propone come un'autentica vetrina dei migliori giovani del ciclismo italiano. Ancora in dubbio la presenza del campione del mondo Lorenzo Mark Finn.

Una fiammante maglia tricolore per il 55° Trofeo Città di Lucca. La presentazione ufficiale della corsa è avvenuto nel magnifico complesso di San Micheletto alla presenza degli organizzatori, delle principali cariche del Comune di Lucca e della Federazione ciclistica provinciale e nazionale. Prima dei vari interventi è stato proiettato un bel video di circa 10′ dove l’enfant du pay Edoardo Cipollini ha descritto nel dettaglio le difficoltà e le insidie di un percorso che domenica 28 giugno metterà a dura prova i 170 corridori aspiranti al titolo tricolore: ancora in dubbio la presenza del campione del mondo Lorenzo Mark Finn. A fare gli onori di casa Angelo Battaglia, presidente dell’UC Lucchese che solo quattro anni fa, era il 2022, volle fortemente rilanciare una corsa che era finita nel dimenticatoio da 14 anni. E poi Gianfranco…Battaglia presidente onorario del Comitato provinciale che come sempre ci mette cuore e tanta passione. Non sono mancati gli apprezzamenti del sindaco di Lucca Mario Pardini e dell’Assessore allo Sport Fabio Barsanti in un 2026 che sta regalando grandi soddisfazioni allo sport lucchese: l’ultima pochi giorni fa con la promozione della squadra di basket del B1. Da segnalare anche gli interventi del vice presidente nazionale Saverio Metti sempre vicino alle vicende del pedale nostrano e del presidente provinciale Pierluigi Castellani che ha rimarcato la volontà di rilanciare uno degli sport ancor oggi più amati dagli sportivi. In platea come dicevamo tanti uomini di ciclismo: da Carlo Palandri, presidente del Gragnano SC, patron Brunello Fanini e l’antico ma sempre in formissima ex-campione Emilio Giribon.