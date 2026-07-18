30 anni dall’alluvione, grande partecipazione all’evento di chiusura

Presso la sala Tosi della Croce Verde di Pietrasanta si è tenuto “Versilia territorio fragile. Cosa si è fatto e cosa ancora da fare”. Per l’occasione è stato presentato il libro "Un giorno tutto cambiò.

Oltre un centinaio di persone ha partecipato sabato 18 luglio al dibattito di chiusura degli eventi organizzati per i trenta anni dalla Alluvione in Versilia e Garfagnana dal “Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19.6.96”. Presso la sala Tosi della Croce Verde di Pietrasanta si è tenuto “Versilia territorio fragile. Cosa si è fatto e cosa ancora da fare” il confronto con gli interventi di Francesco Grossi responsabile della Protezione Civile della Provincia di Lucca, Nicola Conti ingegnere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Giuliano Guicciardi, Responsabile della Protezione Civile di Pietrasanta. L’evento è stato patrocinato da Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Stazzema e del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Per l’occasione è stata presentata una pubblicazione a tiratura limitata prodotta con il contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana dal titolo “Un giorno tutto cambiò. Nati da un progetto di solidarietà”.