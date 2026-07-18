30 anni dall’alluvione, grande partecipazione all’evento di chiusura

30 anni dall’alluvione, grande partecipazione all’evento di chiusura

Cronaca
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

Presso la sala Tosi della Croce Verde di Pietrasanta si è tenuto “Versilia territorio fragile. Cosa si è fatto e cosa ancora da fare”. Per l’occasione è stato presentato il libro "Un giorno tutto cambiò.

Oltre un centinaio di persone ha partecipato sabato 18 luglio al dibattito di chiusura degli eventi organizzati per i trenta anni dalla Alluvione in Versilia e Garfagnana dal “Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19.6.96”. Presso la sala Tosi della Croce Verde di Pietrasanta si è tenuto “Versilia territorio fragile. Cosa si è fatto e cosa ancora da fare” il confronto con gli interventi di Francesco Grossi responsabile della Protezione Civile della Provincia di Lucca, Nicola Conti ingegnere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Giuliano Guicciardi, Responsabile della Protezione Civile di Pietrasanta. L’evento è stato patrocinato da Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Stazzema e del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Per l’occasione è stata presentata una pubblicazione a tiratura limitata prodotta con il contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana dal titolo “Un giorno tutto cambiò. Nati da un progetto di solidarietà”.