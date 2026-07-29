Capannori, bufera per il siluramento di Del Carlo. E il prefetto dà ragione all’opposizione

Capannori, bufera per il siluramento di Del Carlo. E il prefetto dà ragione all’opposizione

Politica
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Silvia Toniolo

di Silvia Toniolo

CAPANNORI - Il caso del siluramento dell'ex assessore Davide Del Carlo a Capannori al centro di una bufera politica scatenata dai partiti di opposizione.

Nel mirino il presidente del consiglio comunale ed ex sindaco di Capannori Luca Menesini. La motivazione? la mancata convocazione del consiglio straordinario richiesto proprio dai consiglieri di minoranza ad aprile sulle motivazioni della revoca delle deleghe all’ex assessore diventato oggi segretario territoriale del Partito Democratico, per la quale avevano presentato un esposto al prefetto.

 