Ecco l’identikit dei bagnanti della Versilia

Ecco l’identikit dei bagnanti della Versilia

Cronaca
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Leonardo Monselesan

di Leonardo Monselesan

VERSILIA - La maggioranza viene dalla Toscana, ma non manca chi arriva da fuori dalla regione, o addirittura dall'estero. Tantissimi optano per una toccata e fuga, ma c'è anche chi resterà per più giorni o più settimane. Quasi tutti hanno già fatto diversi giorni di mare, spesso proprio in Versilia. E anche i bagnanti hanno l'impressione che le spiagge si stiano già riempiendo, nemmeno troppo lentamente.

Ma chi sono i bagnanti che già affollano le spiagge della Versilia? Per tracciare il loro identikit siamo andati a chiedere direttamente a loro