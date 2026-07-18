Giornalista esclusa dal Pucciniano, insorgono i consiglieri di Marcucci Sindaca

Viareggio - Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, si è vista negare la richiesta di accredito stampa al Festival. “Chi di dovere motivi il diniego” chiedono i consiglieri di opposizione del gruppo Marialina Marcucci sindaca

“Abbiamo appreso dell’esclusione dal festival Pucciniano di Ilaria Bonuccelli, candidata con il nostro gruppo alle elezioni amministrative”. Con queste parole il gruppo consiliare Marialina Marcucci sindaca commenta la notizia del mancato accredito a Festival della nota giornalista Ilaria Bonuccelli. La professionista aveva presentato richiesta per conto di un’agenzia di stampa toscana e ha ricevuto un messaggio di diniego. La spiegazione è stata: “Ordine della Fondazione”, riferiscono i consiglieri marcucciani. “Visto che non risultano contestazioni di natura professionale, forse è a causa della sua candidatura nella lista Marialina Marcucci sindaca?” si interrogano polemicamente dal gruppo