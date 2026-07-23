In Toscana nasce il distretto rurale castanicolo regionale

VALLE DEL SERCHIO - Finalmente una buona notizia per il mondo della castanicoltura toscana: arriva dai Gal della Toscana e riguarda la costituzione del Distretto Rurale Regionale Castanicolo Toscano.

Presidente del distretto eletto alla prima assemblea è Emanuele Piani Sindaco di San Godenzo mentre nel direttivo c’è anche Marina Lauri che oltre a ricoprire la carica di Pres. Gal è responsabile di Anci settore agricoltura e conosce benissimo le esigenze del nostro territorio. Il distretto toscano dedicato alla castanicoltura avrà il non semplice compito di mettere insieme le realtà toscane di questo mondo che negli ultimi anni è tornato a riprodurre castagne sia per il mercato del fresco che per la tradizionale produzione della farina di castagne o “farina di neccio” che ha un’interessante richiesta di mercato, sempre in crescendo.