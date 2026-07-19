Montignoso, Giani inaugura la nuova Casa di Comunità

MONTIGNOSO - Investimento da quasi 5 milioni di euro: "Una delle più bella della provincia. Obiettivo: la costruzione di 120-130 in Toscana"

Quattro milioni e 700mila euro. A tanto ammonta il finanziamento Pnrr con il quale è stata realizzata la nuova Casa della comunità di Montignoso, presentata oggi alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Maria Letizia Casani, direttrice dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Alberto Nardi Perna, sindaco di Montignoso, e la responsabile di Zona distretto Apuane, Monica Guglielmi.

“Oggi è una giornata di festa e l’inaugurazione della casa di comunità di Montignoso, una delle più belle della provincia, rafforza la costruzione di quel nuovo sistema di sanità del territorio attorno al quale stiamo lavorando” – ha detto Eugenio Giani durante la presentazione. “La sanità in Toscana si rinnova e si trasforma e la costruzione di questo nuovo livello intermedio tra il cittadino e l’ospedale è la sfida che abbiamo di fronte. Case di comunità e ospedali di comunità consentono una maggiore prossimità verso il cittadino e a fronte dei 42 ospedali che abbiamo in Toscana, il nostro obiettivo è quello di costruire una rete di almeno 120-130 case di comunità, andando oltre l’obiettivo raggiunto delle 70 previste dal Pnrr. La possibilità di rivolgersi al punto di intervento rapido, una sorta di pronto soccorso per interventi di minore gravità, invece di recarsi all’ospedale, la presenza di specialisti che potrà contribuire ad abbreviare i tempi di attesa e poi l’ambulatorio infermieristico e il servizio di infermiere a domicilio e naturalmente la concentrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono gli elementi di forza di questo nuovo sistema. Qui a Montignoso è stato fatto un grande lavoro e di questo ringrazio la direttrice della Asl Toscana nord ovest Letizia Casani e Gianni Lorenzetti, oggi consigliere regionale, che di questa cittadina è stato sindaco. Con il nuovo primo cittadino Alberto Nardi Perna lavoreremo per garantire al meglio il funzionamento di questa nuova casa di comunità”.

“Quella di Montignoso è una Casa della comunità spoke da 1700 metri quadrati – ha detto Casani – dove trovano posto molti servizi. Dal Punto unico di accoglienza al medico presente 6 giorni su 7, 12 ore al giorno, a molte prestazioni specialistiche. Ringrazio di cuore tutti gli operatori, a partire dalla responsabile di Zona, Monica Guglielmi, l’attuale sindaco, Alberto Nardi Perna, e l’ex sindaco Gianni Lorenzetti, entrambi presenti qui oggi, e ovviamente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani”.

La Casa della comunità di Montignoso è stata realizzata dopo la demolizione della precedente Casa della Salute, e oggi è costituita da un edifico di 1.700 metri quadrati. Al suo interno trovano spazio diverse attività e servizi. Al piano terra, che si estende per circa 820 metri quadrati, sono presenti gli ambulatori specialistici per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, ortopedico, oculista, otorino, dermatologo, pneumologo), l’ambulatorio della telemedicina, il centro prelievi, il CUP, il punto unico d’accesso, l’ambulatorio medico avanzato, l’ambulatorio infermieristico.

Al primo piano, che ha una superficie di 430 metri quadrati, sono collocati gli ambulatori per i medici e pediatri di famiglia, l’area dei servizi sociali, gli infermieri di famiglia e comunità e la sala riunioni e della comunità. Il piano seminterrato (430 metri quadrati) sarà invece riservato a posti auto, spogliatoi e locali tecnici.

L’accoglienza degli utenti avviene attraverso il Punto unico di accesso (il Pua), dedicato all’informazione, all’orientamento e all’accompagnamento dei cittadini che si rivolgono per bisogni sanitari, sociosanitari e sociali alla Casa di comunità. Al Pua è possibile ricevere informazioni, presentare richieste e attivare percorsi per bisogni più complessi. Il Pua è aperto in orario 8-20, dal lunedì al sabato, con accesso diretto.