Viareggio e Forte dei Marmi tra le località balneari più ambite dagli italiani

VIAREGGIO - FORTE DEI MARMI - Tra le 10 località balneari più ambite dagli italiani ci sono Monte Argentario (5° posto), Forte dei Marmi (8° posto, ma al 1° posto di quelle considerate più lussuose e costose) e Viareggio (9°) posto. Menzione d'onore per Orbetello, al 2° posto delle località balneari più rilassanti. Ad affermarlo è lo studio Panorama Turismo - Mare Italia dell'osservatorio JFC.

La Toscana si conferma tra le protagoniste delle vacanze al mare degli italiani, con ben tre località classificate nella top ten delle destinazioni balneari più desiderate dagli italiani, di cui due si trovano proprio nella Provincia di Lucca. Ad affermarlo è lo studio Panorama Turismo – Mare Italia, realizzato dall’osservatorio JFC. A guidare le toscane è Monte Argentario, che si piazza al quinto posto, seguita da Forte dei Marmi all’ottavo posto, ma che vanta il podio assoluto delle destinazioni balneari più lussuose e costose d’Italia, e infine Viareggio, che è entrata in questa classifica direttamente dal nono posto. Menzione d’onore anche per Orbetello, che conquista invece il secondo posto tra le mete balneari ritenute più rilassanti e tranquille, dietro solo a Tricase.