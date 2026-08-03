Bagni di Lucca, iniziati i lavori a “Casa Bocella” e “Casa Rossi”

BAGNI DI LUCCA - Primo intervento da 600mila euro finanziati da Regione Toscana. Al via i lavori di rifacimento e sistemazione dei tetti e delle facciate

Il Comune di Bagni di Lucca ha iniziato il percorso che porterà alla riapertura della storiche terme. Alcuni interventi sono già iniziati, altri inizieranno a breve con l’obiettivo di rendere attrattivi e competitivi gli impianti termali chiusi da alcuni anni. Sono iniziati i lavori di rifacimento e sistemazione dei tetti e delle facciate allo stabilimento termale “Casa Bocella” e di “Casa Rossi”, che è la struttura poco più in basso. In questi giorni si è completato il posizionamento del ponteggio su tutti i lati e anche il solo ponteggio è un’opera piuttosto importante, complicata dal fatto che l’area non è raggiungibile con mezzi di grandi dimensioni. Oltre ai due palazzi sarà sistemata anche la piazzetta sottostante.

In questo caso si tratta di un primo intervento per un importo di circa 600mila euro finanziati da Regione Toscana con fondi nazionali per il turismo e 350mila euro direttamente dal Comune termale a conferma di quanto l’amministrazione punti sul futuro termale della cittadina.

Per l’area però servirà una rigenerazione completa di una realtà trascurata da alcuni decenni. Dunque, quello a casa Bocella e casa Rossi non sarà l’unico intervento.