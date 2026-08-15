Caldo, da lunedì qualche grado in meno; ma l’anticiclone se ne andrà solo tra una settimana

Caldo, da lunedì qualche grado in meno; ma l’anticiclone se ne andrà solo tra una settimana

Cronaca
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Redazione

di Redazione

TOSCANA - Qualche grado in meno dal prossimo lunedì. Ma per la rottura completa dell'anticiclone africano dovremo aspettare la settimana dal 24 al 30 agosto. Questo dicono le previsioni del Lamma, il laboratorio meteorologico regionale, che continua a monitorare da vicino questa caldissima estate toscana.

L’inizio della prossima settimana porterà quindi un leggero abbassamento delle temperature, che però inizieranno a risalire da giovedì.

Lunedì prossimo è anche prevista la pioggia sulla Toscana del nord, ma rimarranno precipitazioni isolate.

Un deciso calo termico è invece è invece atteso tra una decina di giorni