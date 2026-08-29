Convegni, esibizioni e aquiloni: torna la Festa dell’aria e dello sport

CAPANNORI - Sarà presentato anche il progetto “Adele Vola” di Adele Gesso, la prima donna pilota disabile in carrozzina di mongolfiera al mondo

Convegni ed esibizioni; ma anche aquiloni e Raduno Internazionale di Mongolfiere, momento culmine di una tre giorni dedicati a volo e sport. Torna a Capannori, la Festa dell’Aria e dello Sport, in programma dal 4 al 6 settembre, organizzata dal Comune capannorese insieme con l’Aero Club di Lucca e la Brigata Paracadutisti Folgore che ha messo a disposizione l’area dell’aeroporto di Tassignano. Trenta le associazioni sportive protagoniste, con il via dato dal convegno: “Sentire il cielo: donne, volo, accessibilità”.

Sarà presentato anche il progetto “Adele Vola” di Adele Gesso, la prima donna pilota disabile in carrozzina di mongolfiera al mondo, mentre tra gli appuntamenti centrali tornerà anche lo spettacolo delle mongolfiere illuminate che si accenderanno a ritmo di musica.

“L’edizione 2026 della Festa dell’Aria e dello Sport propone un programma molto ricco e articolato di eventi adatti a tutte le età, ponendo un’attenzione particolare all’accessibilità, che non sarà un’attività separata dal resto della manifestazione, ma una chiave di lettura trasversale dell’intero evento – affermano l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi e l’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli -. L’obiettivo è promuovere una cultura nella quale il diritto all’esperienza, al movimento, allo sport, alla natura e alla scoperta possa diventare sempre più ampio e condiviso. Ringraziamo i Lions Clubs del Distretto 108La per aver promosso l’iniziativa ‘Volare senza limiti’ in collaborazione con Aero Club Lucca. Come di consuetudine le grandi protagoniste della manifestazione saranno le mongolfiere, che tornano anche con alcune special shape, con lo straordinario spettacolo notturno del Night Glow e con i voli vincolati accessibili a tutti. Tante le iniziative rivolte a bambini e ragazzi con numerosi laboratori. La festa dell’aria e dello sport sarà inoltre una vetrina di eccezione per le tante associazioni sportive del territorio che rappresentano un patrimonio importante per la comunità, che svolgeranno una importante attività di promozione delle varie discipline all’insegna dello sport per tutti. Per la prima volta sarà coinvolta anche la piscina comunale con attività per i più piccoli’.

“Siamo molto contenti della collaborazione con il Comune di Capannori, che potrà fare da ponte anche con Confcommercio Lucca – sottolinea Mattia Germone, presidente di Confcommercio Mondovì –. La presenza della mongolfiera a Capannori è per noi un riconoscimento dell’unicità e dell’attualità dei temi del progetto ‘Adele Vola’”.

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