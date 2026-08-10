Eclissi di Sole, i consigli dell’esperto per godersi questo spettacolo della natura

LUCCA - Mercoledì 12 agosto, dalle 19.30, la Luna oscurerà fino al 90% del disco solare in Toscana: il massimo è atteso poco prima del tramonto. Per non perdere l’evento servirà un orizzonte libero verso ovest, preferibilmente sulla costa o da punti panoramici. Indispensabili filtri certificati, perché gli occhiali da sole non proteggono la vista

Mercoledì 12 agosto il cielo offrirà lo spettacolo dell’eclissi di Sole, visibile anche dalla Toscana poco prima del tramonto. Un fenomeno raro e suggestivo. Con circa il 90% di copertura, si tratterà dell’evento maggiore dal 1999 a questa parte.

Visto l’orario – a partire dalle 19.30 – con il sole ormai basso sull’orizzonte, bisognerà scegliere bene il punto da cui osservarlo, per non perdere lo spettacolo. Andrea Chifenti, Consigliere dell’Associazione astrofili lucchesi ci dà qualche consiglio: “L’importante è che la vista a ovest, verso il tramonto, sia sgombra. L’ideale è dal mare. Ma da Lucca potrebbe andar bene la parte ovest delle Mura, oppure salire su qualche collina”.

E ovviamente è fondamentale la sicurezza per gli occhi, e non bastano certo gli occhiali da sole…