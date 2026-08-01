“Ho promosso l’Italia nel mondo, ora lo farò per il Carnevale”

“Ho promosso l’Italia nel mondo, ora lo farò per il Carnevale”

Carnevale
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Cinzia Chiappini

di Cinzia Chiappini

Viareggio - Lo ha detto a NoiTv il neo presidente della Fondazione Carnevale Riccardo Maria Monti. E ha salutato Viareggio con una promessa: “Ci vedremo sicuramente il 10 agosto”, dando appuntamento alla città per la Notte dei Bozzetti