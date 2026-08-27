I Paladini sul Masterplan: “E l’ampliamento del porto?”

CARRARA - L'associazione interviene sul programma della Regione Toscana per la lotta all'erosione costiera riaccendendo i riflettori sul progetto di espansione dello scalo marinello

“La domanda è solo una, quale è la congruenza di un eventuale ampliamento del porto di Marina di Carrara”. Lo chiedono all’indomani della presentazione del Masterplan della Regione Toscana contro l’erosione costiera i Paladini Apuoversiliesi, da sempre in prima fila sul tema. L’associazione annuncia una missiva al governatore, per chiedere “cosa voglia dire quando parla di interventi complementari alla presenza e alla struttura del porto di Marina di Carrara” e ricorda che non c’è certezza degli effetti di un eventuale ampliamento dello scalo “visto che siamo in assenza di dati di fronte anche al cambiamento climatico e all’innalzamento del livello del mare”. Per questo i Paladini dicono sì “agli interventi di urgenza sulla costa apuana” purché vadano avanti anche “gli studi sugli effetti dell’ampliamento del porto per non dover fronteggiare un disastro ben più grande”.