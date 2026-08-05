Inseguimento pista a squadre: Sveva ci resta di…bronzo

CICLISMO - Medaglia di bronzo per Sveva Bertolucci e la Toscana ai campionati italiani Allieve su pista nella prova di inseguimento a squadre svoltasi al velodromo "Enzo Sacchi" di Firenze. Oltre alla 15enne lucchese completavano il quartetto: Siria Genovese, Elena Geppi e Olivia Giovannetti.

Nella finale per il terzo posto Sveva & C. hanno battuto il Veneto coprendo i 3 km 3’53″576, miglior rilievo cronometrico della manifestazione, meglio anche della Lombardia che pure ha vinto la medaglia d’oro superando l’Emilia Romagna. Venerdì (qualificazioni alle ore 19 e finali alle ore 22) si torna in pista per la gara individuale sui 2 km. Sveva Bertolucci è parsa in buona forma e questo lascia ben sperare.