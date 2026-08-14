Lucca provincia toscana più colpita dal calo degli artigiani: lo dice la CGIA di Mestre

PROVINCIA DI LUCCA - Report tra il 2024 e il 2025. Peggio di Lucca hanno fatto solo Pesaro-Urbino, Mantova, Bologna e Belluno. Male anche la provincia di Massa-Carrara

Lucca la provincia toscana più colpita dal calo degli imprenditori artigiani tra il 2024 e il 2025. A dirlo la CGIA di Mestre, che mette il territorio lucchese al quinto posto a livello nazionale, con un calo in un anno del 7,1%, la stessa percentuale della provincia di Prato. In un anno, secondo il report, il territorio lucchese ha perso però 910 unità (passando da 12.760 a 11.850), mentre quello pratese 747. Male anche Massa-Carrara, settima, con un calo percentuale del 6,8 per cento. In totale invece la Toscana ha perso 6.132 unità. Peggio di Lucca hanno fatto solo Pesaro-Urbino (-8,3 per cento), Mantova (-7,9 per cento), Bologna (-7,5) e Belluno con il (-7,3 per cento).