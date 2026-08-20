Mura chiuse per l’allerta arancione: stop a parchi e attività all’aperto

LUCCA - Per i rischi connessi all'intensa ondata di maltempo in arrivo, il sindaco di Lucca ha emesso un'ordinanza che chiude giardini, parchi pubblici, cimiteri, Mura urbane, parchi gioco ad accesso regolamentato, oltre che l'Orto botanico, la Torre Guinigi, il Parco Fluviale e il Campo CONI dalle ore 22 di giovedì 20 agosto alle ore 18 di venerdì 21 agosto 2026

A seguito dell’allerta meteo regionale di livello arancio, diramata dal Centro funzionale della Regione Toscana, valutando i rischi connessi con l’intensa ondata di maltempo attesa per le prossime ore, dopo una riunione della Protezione civile e dei dirigenti comunali, il sindaco di Lucca, in qualità di autorità di protezione civile, al fine di garantire la pubblica incolumità, ritiene necessario e ordina di procedere alla chiusura di giardini, parchi pubblici, cimiteri, mura urbane, parchi gioco ad accesso regolamentato, oltre che all’Orto botanico, Torre Guinigi e Campo CONI per le attività all’aperto e impianti sportivi all’aperto, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili e vieta qualunque attività all’aperto nei giardini parchi pubblici, Mura urbane, parco fluviale e aree verdi della città dalle ore 22:00 di giovedì 20 agosto alle ore 18:00 di venerdì 21 agosto 2026 o in caso di proroga dell’allerta arancione fino al nuovo termine previsto dal Centro funzionale della Regione Toscana.