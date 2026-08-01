Rapinato dell’orologio di fronte ai figli

Viareggio - Una famiglia americana è stata rapinata di fronte all'hotel Principe di Piemonte di un orologio Patek Philippe da 140 mila euro. Ai nostri microfoni Il racconto della moglie della vittima.

Un’azione fulminea, sicuramente pianificata durante la serata, quella con cui una banda di malviventi ha rapinato una famiglia americana mentre stavano rientrando nella loro stanza al Principe di Piemonte, dopo una serata passata a Forte dei Marmi.

A raccontare i fatti avvenuti intorno alla mezzanotte e un quarto, è la moglie della vittima che ha contattato la nostra emittente dopo la denuncia presentata in commissariato e che al momento della rapina si trovava nel taxi insieme alle due figlie.

I malviventi, con tutta probabilità, hanno adocchiato l’orologio del marito, un Patek Philippe del valore di 140 mila euro mentre la famiglia era al parco giochi con i figli al Forte e li hanno seguiti fino a Viareggio a bordo di un SUV bianco con il tettuccio nero con il quale poi sono fuggiti.

Un esperienza definita terribile dalle vittime che hanno voluto renderla pubblica nella speranza di tornare in possesso dell’orologio e per mettere in guardia le famiglie che si trovano qua in vacanza, affermando però di amare l’Italia e che, forse, la loro è stata solo sfortuna.