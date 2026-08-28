Viareggio, tragedia in mare: morto uomo di 84 anni

VIAREGGIO - Originario di Vinci, l'84enne stava facendo il bagno. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei bagnini e del personale sanitario

Tragedia in mare a Viareggio. Un uomo di 84 anni è morto mentre si trovava in acqua di fronte agli stabilimenti balneari Imperia e Principe, a pochi passi dall’hotel Principe di Piemonte. L’84enne, originario di Vinci, è stato soccorso da tre bagnini (intervenuti due con il patino e uno a nuoto con il baywatch) che hanno cercato di rianimarlo immediatamente praticando il massaggio cardiaco. Vani si sono rivelati anche i tentativi successivi di rianimazione del personale sanitario con il defribillatore. La prima ipotesi dei soccorritori sarebbe quella del malore, ma sono ancora da accertare nel dettaglio le cause e la dinamica di quanto è avvenuto.

Sul posto – oltre ai bagnini – è intervenuta un’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Viareggio e la Capitaneria di Porto di Viareggio.