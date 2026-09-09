Annullata per maltempo la prima tappa del Lunigiana

Annullata per maltempo la prima tappa del Lunigiana

Ciclismo
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di Redazione

CICLISMO - Doveva prendere il via oggi il 50° Giro della Lunigiana con la prima frazione da La Spezia a Fosdinovo di 98 chilometri ma le avverse condizioni-meteo che già si sono manifestate in tarda mattinata sul Golfo di La Spezia hanno indotto gli organizzatori ad annullare la prima tappa. Tra le squadre al via anche la Toscana nelle cui fila corre il lucchese Edoardo Agnini (nella foto).

 

Maltempo permettendo giovedì in diretta su Noi Tv dalle 10,15 la seconda tappa del Giro di Lunigiana che porterà i corridori da Portofino a Chiavari per una frazione tutta in terra ligure.