Il nautico presenta al direttore dell’USR tre progetti di eccellenza

VIAREGGIO - Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Luciano Tagliaferri ha visitato l'Istituto Nautico Galilei-Artiglio di Viareggio nell'ambito del suo tour nelle scuole della Toscana. Un'occasione colta al volo da studenti e professori per presentare tre progetti di eccellenza realizzata all'interno della scuola. Sostanzialmente positivo il giudizio di Tagliaferri sullo stato di salute della scuola toscana.
Il tour nelle scuole della Toscana del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciano Tagliaferri, prosegue dall’Istituto Nautico Galilei-Artiglio di Viareggio, i cui studenti hanno colto l’occasione per presentare tre progetti di eccellenza realizzati, o in fase di realizzazione, con la scuola.
Presente alla conferenza di questa mattina anche l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Viviana Marcucci.
Essenzialmente positivo, e non solo per quanto visto a Viareggio, il giudizio del direttore dell’ufficio scolastico regionale sul sistema scuola toscano.
E riguardo alla possibilità di limitare il numero di studenti stranieri all’interno di una classe, Tagliaferri rimanda la scelta agli organi competenti, ma guarda alla questione con ottimismo.