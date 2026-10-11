Le Mura Spring coglie la prima vittoria (36-76) a Lavagna

BASKET B DONNE - Larga vittoria delle ragazze del Greenlucca sul parquet del "Parco del Tigullio" contro una Polysport Lavagna che ha comunque avuto il merito di non mollare mai quanto a grinta ed intensità agonistica. Le Spring si prendono con merito i primi due punti di questo difficile campionato di serie B. Grand prova della giovanissima Dianda autrice di 20 punti. Ancora out Bona e Evangelista.

Dimenticare la sconfitta nel confronto diretto con Firenze e incassare la prima vittoria della stagione. Era questa la mission del Le Mura Spring orientato in direzione Liguria. Così al PalaTigullio di Lavagna le biancorosse di coach Pistolesi hanno fatto un sol boccone della malcapitata matricola. Rabbia e voglia di sbloccarsi dopo due sconfitte nelle partite ufficiali finora giocate. Fin dalle prime battute Lavagna (al debutto stagionale) si dimostra ben poca cosa (la sola Comunello mostra qualcosa di interessante) e per la compagine lucchese è abbastanza facile prendere subito il largo. Eloquente il punteggio di 8 a 17 con cui si chiude il primo quarto. La solita sfortuna accompagna come ombra silenziosa le Spring visto che la serata propone l’infortunio della Geremei con la lussazione di un dito. A ciò va aggiunto che nè la Bona nè tantomeno la Evangelista hanno calcato il parquet. Qualche calo di tensione che non è piaciuto a Pistolesi ma sul piano del punteggio la partita è filata via in scioltezza: 16 a 36 all’intervallo lungo che è diventato un 31-51 al 30° e 36 a 76 alla sirena finale. Sul piano individuale da segnalare l’ottima prova di Sofia Dianda, classe 2009, in costante crescita con 20 punti a referto. In doppia cifra anche Giangrasso e Valentino. In attesa del recupero delle altre lungodegenti una cosa è certa: l’asticella va alzata in tutti i sensi e fin da domenica prossima (ore 20,30) quando Michelotti & C. saranno di scena alla Palestra Cecioni di Livorno contro la temibile Pielle.