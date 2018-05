Andrea Bocelli in concerto per la chiusura di Villa Bertelli

Un appuntamento eccezionale presentato dalla Fondazione presieduta da Ermindo Tucci accanto allo stesso Maestro e alla moglie Veronica, che risiedono a pochi passi dalla villa di Vittoria Apuana. Un grande concerto benefico a più voci, condotto da Ilaria Della Bidia e Pino Insegno. Bocelli si esibirà con brani di musica classica insieme a giovani prodigi del panorama musicale italiano e internazionale, come Maria Aleida, Anastasya Petrishak, Matteo Bocelli e Monica Zhang. Confermata, la presenza straordinaria del Maestro Andrea Griminelli.

Il ricavato della serata di Forte dei Marmi sarà devoluto alla Fondazione, di cui Bocelli è fondatore e sostenitore, per un un intervento già in corso in una scuola terremotata a Sarnano delle Marche. Per Bocelli è un’ estate da protagonista in Versilia, come mai prima di oggi. Aprirà il Festival Puccini a Torre del Lago il 6 luglio e chiuderà Villa Bertelli il 26, alla vigilia di Sant’Ermete.

di Redazione