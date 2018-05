Lucca, scende il costo della bolletta dell’acqua

La diminuzione, rispetto al 2017 è del 3,5% e per i prossimi mesi non ci sarà nessun aumento. Sì tratta di un dato in assoluta controtendenza rispetto al resto della Regione.

Il presidente di Geal, Giulio Sensi e l’amministratore delegato Andrea De Caterini hanno spiegato che “diversi elementi hanno contribuito alla contrazione tariffaria. Il principale è un volume di acqua venduta maggiore di quello previsto, ma hanno inciso anche l’andamento degli investimenti e il contenimento dei costi che Geal mette in campo per assicurare una gestione del servizio idrico integrato efficiente e senza sprechi”.

A giugno inoltre entrerà in vigore anche la tariffazione misurata sul numero dei componenti familiari, per cui, recependo le indicazioni dell’autorità nazionale; saranno quindi favorite, con riduzioni dei costi in bolletta, le famiglie più numerose.

“Siamo soddisfatti del risultato lucchese – ha dichiarato il direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana, Alessandro Mazzei – perché dimostra che anche in Toscana, dove acquedotto, depurazione e fognature hanno un’ottima qualità del servizio e i costi sono sempre un po’ più alti, si può invertire la tendenza”.

