Un’edizione straordinaria di Anteprima Vini; un grande anniversario

Ma, soprattutto, torna con un evento speciale, unico nel suo genere: l’omaggio al padre della Costa Toscana, il Sassicaia, per i 50 anni dalla prima produzione messa in commercio. Anteprima Vini è la consacrazione del vino costiero, raccontato da 100 viticoltori con oltre 600 etichette, che da Massa Carrara raggiungono la provincia di Grosseto, passando per i territori di Lucca, Pisa e Livorno.

Ampio spazio anche per le province toscane dell’entroterra alle quali saranno dedicate le sale ospiti nazionali. Piccole e nuove denominazioni affiancheranno gli storici nomi del Chianti delle colline aretine, senesi e fiorentine, i Brunelli di Montalcino e l’esclusivo Nobile di Montepulciano. Grande attenzione, infine, per gli eventi collaterali, dalla sinergia con il Lucca Classica Music Festival all’associazione Napoleone ed Elisa da Parigi alla Toscana con “Il naso racconta. Dal terroir francese alla costa toscana”.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it